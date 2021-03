Calciomercato Roma: Otavio verso la permanenza al Porto

Sempre più difficile l'obiettivo Otavio per la Roma. Il giocatore, infatti, con il contratto in scadenza a giugno, e seguito fortemente anche dal Milan, è vicino al rinnovo con il Porto. Come scrive il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, infatti, i Dragoni hanno offerto al brasiliano 4 anni di contratto a cifre superiori rispetto a quelle che avrebbero offerto i rossoneri, ed è destinato dunque a rimanere in Portogallo.

