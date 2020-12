Giovanni Carnevali, ds del Sassuolo, blinda Gianluca Scamacca, tra i più promettenti giovani italiani attualmente in prestito al Genoa. Sul giocatore c'era l'interesse anche della Roma, ma il ds frena: "Scamacca è un giocatore di nostra proprietà, siamo noi a prendere decisioni per quanto riguarda il suo futuro. Noi abbiamo deciso di mandarlo in prestito perché l’anno prossimo può essere un nostro protagonista qui, la scelta è stata fatta in quest’ottica”.

(sky sport)