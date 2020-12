Nella scorsa estate uno dei nomi circolati in ottica Roma è stato quello di Torreira, centrocampista ex Sampdoria che, poi, è finito all'Atletico Madrid dall'Arsenal. Ma neanche con maglia dei colchoneros è riuscito a trovare più spazio (appena due partite dall'inizio), così il 24enne uruguaiano potrebbe cambiare aria già nel prossimo mercato invernale. E potrebbe finire in Argentina, al Boca Juniors, club per il quale più volte Torreira ha espresso le proprie simpatie.

(fichajes.net)

