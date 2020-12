Bryan Reynolds, terzino statunitense classe 2001 dei Dallas FC, è l'obiettivo di mercato di tanti club italiani e non solo. In Serie A la prima a muoversi è stata la Roma, offrendo 7,5 milioni. Come confermano dagli USA, però, in pole ci sarebbe la Juventus, che avrebbe presentato un'offerta da 9,5 milioni di dollari.

(mlssoccer.com)

