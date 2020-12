Calciomercato Roma: il Gent chiude alla cessione di Yaremchuk

Tra i nomi sondati dalla Roma per l'attacco c'è anche quello di Roman Yaremchuk, centravanti ucraino classe '95 in forza ai belgi del Gent. Come scrive su twitter il giornalista di Tele Radio Stereo Flavio Maria Tassotti, però, al momento, nonostante le tante richieste per il giocatore, il Gent non intende privarsene nella sessione di gennaio.





Al #Gent sono giunte alcune manifestazioni di interesse per #Yaremchuk, ma fonti interne alla società biancoblu fanno sapere che non c'è l'intenzione di vendere il giocatore durante la sessione invernale. @Teleradiostereo #ASRoma #calciomercato pic.twitter.com/XwYjN44pgH — Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) December 28, 2020