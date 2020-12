Calciomercato: prove di disgelo tra l'Atalanta e il Papu Gomez. Ma l'addio resta lo scenario più probabile

Il clima natalizio ha leggermente riammorbidito i rapporti tra l'Atalanta e il Papu Gomez. Come scrive il sito dell'emittente satellitare, infatti, le parti proveranno a ricucire lo strappo, per quanto difficile sia: il futuro dell'argentino resta infatti tutto da scrivere. Al momento, però, lo scenario più plausibile porta a un addio del Papu, anche se bisognerà capire che tipo di mercato potrà avere il numero 10 nerazzurro. Se l’Atalanta continuerà a fare una valutazione del suo cartellino tra gli 8 e i 12 milioni di euro è difficile pensare a un futuro ancora in Serie A, con Inter, Milan, Fiorentina e Roma alla finestra.

(skysport.it)

