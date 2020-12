Calciomercato, Giulini: "Nandez? Parte solo se pagano la clausola da 36 milioni"

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, tocca anche il tema Nandez, in passato avvicinato più volte alla Roma. Queste le parole del numero uno dei rossoblu: "Credo che almeno 4/5 giocatori dovranno uscire in questa sessione invernale e almeno 2/3 dovranno coprire i gap lasciati. Non credo che il mercato di gennaio sia un mercato di ripresa, anzi sarà prevalentemente di fiacca. Sarà così non solo per noi, ma anche per i grandi club. Nandez via a gennaio? Ha una clausola da 36 milioni e partirà solo se qualcuno la pagherà. Credo che le possibilità siano molto basse, non credo che ci sia qualcuno pronto a pagarla. Gli acquisti fatti da quando sono presidente che mi stanno più a cuore sono Joao Pedro, Alessio Cragno e, naturalmente, Nahitan Nandez".

(Radiolina)