Dopo essere stato ad un passo dalla Roma in estate, il futuro di Arek Milik potrebbe essere a Madrid. Come scrive il quotidiano spagnolo, infatti, il centravanti polacco è diventato l'obiettivo principale dell'Atletico. Per il giocatore del Napoli, in scadenza a giugno con gli azzurri, si fa sempre più remota quindi l'ipotesi giallorossa.

(As)