Calciomercato Roma, l'ex Liverpool Degen rivela: "C'erano anche i giallorossi su Bellingham"

Come dice l'ex Liverpool Philipp Degen, c'è, o meglio c'era, anche la Roma ad aver chiesto informazioni su Jude Bellingham, stella inglese del Borussia Dortmund classe 2003. Prelevato in estate dal Birmingham, il centrocampista ha già collezionato 13 presenze coi tedeschi e nell'ultima sosta di novembre ha persino debuttato con la maglia della Nazionale. Questo il racconto dell'agente: "È stata una delle più grandi vittorie per il Dortmund, perché la concorrenza per ottenere il giocatore era molto, molto alta e hanno dovuto lottare per mesi".

Continua Degen: "Conosco il suo agente, e sono un suo ottimo amico, e so che tipo di lotta c'è stata, tutti i migliori club d'Europa volevano ingaggiarlo. Il Dortmund ha raccolto questa sfida e l'ha vinta: questo è il posto giusto per farlo diventare una grande stella. Il Dortmund ha dimostrato in precedenza che sa portare i giocatori a un livello superiore, quindi è stata una giusta decisione".

Anche la Roma tra le squadre menzionate per Bellingham: "Real, Barca, Milan, Inter, Roma, Bayern Monaco, Dortmund, tutte le migliori squadre in Inghilterra, in particolare il Manchester United, come vedi la sfida per assicurarsi questo ragazzo, è stata enorme".

(Blood Red)

