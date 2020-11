Calciomercato, Emerson Palmieri: "Al Chelsea o altrove, voglio giocare. Serie A? Mi piacerebbe tornare"

"Qui in Nazionale gioco, mi diverto e sto bene. Il mister mi ha detto che la soluzione migliore per me è giocare, al Chelsea o in un'altra squadra, aspettiamo i prossimi due mesi e vediamo quel che succederà". Lo ha detto dal ritiro azzurro di Coverciano l'esterno della Nazionale, Emerson Palmieri. "Purtroppo non sto giocando al Chelsea, ma sono sereno, penso che le cose potranno migliorare a Londra o in un altro posto - ha aggiunto -. C'è stato qualche interessamento nei miei confronti ma non cose concrete. Mi farebbe piacere tornare a giocare in Italia ma non posso dire se potrà succedere a gennaio o fra cinque anni".

Sulla Roma, poi: "Ho un affetto molto grande per la Roma, tutti lo sanno. Lo scudetto? Credo che la squadra sia forte, parlare di scudetto è sempre difficile ci sono anche altre possibili avversarie, per esempio l'Atalanta sta crescendo tanto".