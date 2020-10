Roma: per il ruolo di caposcout in lizza Branco e Ben Manga

Oltre al direttore sportivo, la Roma è alla ricerca di un capo-scout per completare il reparto mercato. Come scrive anche il portale di calciomercato, nelle ultime settimane, in Svizzera, i Friedkin avrebbero incontrato Ben Manga, da sempre al fianco di Fredi Bobic all'Eintracht Francoforte. In lizza, però, ci sarebbe anche Mario Branco, ultima esperienza al Paok Salonicco. Piace soprattutto per la gestione dello scouting e per essere un possibile trait d'union tra Fonseca e la proprietà.

(tmw.com)

