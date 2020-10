Paratici: i Friedkin pronti ad offrire un triennale da 2 milioni di euro

La ricerca di un direttore sportivo è guidata da Eric Williamsson, come svelato dalla nostra redazione, e il principale indiziato per la poltrona di Trigoria, stando a quanto scrive Nicolò Schira su Twitter, è Fabio Paratici, attualmente ds della Juventus. Nelle prossime settimane, la società giallorossa offrirà un triennale da 2 milioni di euro l'anno per convincere il dirigente bianconero, in scadenza tra un anno, ad accettare la corte dei Friedkin.

