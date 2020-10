LIVE - Calciomercato Roma, vicenda Smalling: nessuna accelerata per il ritorno in giallorosso. L'inglese potrebbe restare a Manchester

La trattativa che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi romanisti per tutta la sessione di mercato oggi vive le sue battute finali, col gong delle operazioni fissato alle 20. Questi tutti gli aggiornamenti sulla vicenda Smalling:

LIVE

13:40 - Secondo quanto riportato dal giornalista della BBC Sport Simon Stone, Chris Smalling non tornerà nella Capitale e rimarrà un giocatore del Manchester United. Il giornalista riporta come non si sia riuscito a trovare l'accordo per chiudere la trattativa e farlo tornare in Italia.

13.00 - Notizie contrastanti dall'Inghilterra, dove c'è chi dà per accettata l'offerta da 15 milioni di euro della Roma e chi, come il reporter della BBC, Simon Stone, scrive che "nulla sta accadendo riguardo il ritorno in giallorosso di Smalling. Può concretizzarsi rapidamente se ci fosse la volontà ma nulla suggerisce che stia per succedere".

Nothing happening re Chris Smalling back to Roma. Could happen quickly if there was a will but nothing at the moment to suggest it will. — Simon Stone (@sistoney67) October 5, 2020

12.30 - Ian Abrahams, commentatore sportivo inglese, ha fatto sapere su Twitter che l'offerta da 15 milioni della Roma per Smalling è stata accettata dal Manchester United.