L'Everton di Ancelotti ha puntato Pau Lopez per avvicinare un altro portiere di livello al titolare Pickford. Stando a quanto riportato dal sito sportivo, la squadra inglese ha gettato le basi per una trattativa, che per ora sembra incentrata su un prestito. Da capire se verrà aggiunta un'opzione per il riscatto definitivo.

