Calciomercato Roma, le cifre della cessione di Under: 3,5 milioni per il prestito. Diritto di riscatto a 25

Tra le cessioni del mercato estivo, c'è stata quella di Under al Leicester. Su Twitter, il giornalista Filippo Biafora ha pubblicato le cifre dell'operazione: 3,5 milioni di euro per il prestito annuale, diritto di riscatto, senza alcuna condizione che possa trasformarlo in obbligo, a 25 milioni.

