Emerson Palmieri potrebbe far ritorno in Italia nel prossimo mercato di gennaio. Il feeling tra il brasiliano e Frank Lampard non è mai scattato così l'ex giallorosso sarebbe intenzionato a rientrare in Serie A dove in passato Juventus e Inter l'hanno già seguito. Proprio questi due club sono i principali indiziati a riportarlo in Italia ma anche il Napoli e proprio la Roma guardano con interesse alla possibilità di tesserare Emerson Palmieri.

(thesun.co.uk)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE