Boldt: "Finora ho parlato solo con l'Amburgo. Rinnovo? Siamo sulla strada giusta"

Torna a parlare il ds dell'Amburgo, Jonas Boldt, tra i principali candidati negli ultimi tempi per la scrivania di Trigoria, rimasta vacante, anche se ufficialmente affidata a De Sanctis, dopo l'addio a Petrachi sul finire della scorsa stagione.

Queste le parole del dirigente tedesco all'edizione tedesca dell'emittente satellitare in occasione del 3-0 dell'Amburgo sull'Aue due giorni fa: "I colloqui che ho avuto finora sono con l'Amburgo".

Boldt poi commenta così la trattativa per il rinnovo del contratto con i tedeschi: "Siamo sulla strada giusta e siamo costantemente in dialogo. Questo è quello che mi interessa. È fondamentale che tutti continueremo ad avere pazienza e lavoriamo per sviluppare ulteriormente questo progetto".

(Sky Sport)