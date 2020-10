Spunta un retroscena legato a Amad Diallo Traoré, giocatore che l'Atalanta ha ceduto al Manchester United per una cifra potenziale 40 milioni di euro realizzando una mega plusvalenza. Il club bergamasco infatti si è accordato con gli inglesi per 25 milioni di parte fissa più 15 di bonus. L'esterno offensivo classe 2002 - che la scorsa stagione ha messo insieme 3 presenze in Serie A - nel 2016 aveva svolto un provino a Trigoria ma fu scartato dalla Roma.

(Tele Radio Stereo)