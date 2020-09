L'inizio di campionato per lo Schalke 04 non è stato dei migliori con la sconfitta per 8-0 subita dal Bayern Monaco. Un ko che ha messo in seria discussione il posto di David Wagner, tecnico dei tedeschi dalla scorsa stagione. E tra i nomi che spuntano per un'ipotetico avvicendamento in panchina c'è quello di Ralf Rangnick, accostato anche alla Roma negli ultimi tempi.

(Bild)

