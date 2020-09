Sfumato definitivamente il suo passaggio alla Roma, il futuro di Arek Milik sarà con ogni probabilità comunque lontano da Napoli. La destinazione più probabile, ora, sembra essere la Premier League: come riporta il sito dedicato al calciomercato, nelle prossime ore gli agenti del polacco incontreranno il Tottenham. Per José Mourinho sarebbe un colpo importante a costi contenuti. L’alternativa per gli inglesi si chiama Andrea Belotti.

(calciomercato.it)

