Tra i vari nomi proposti in questa sessione di mercato alla Roma c'è Asamoah, finito ai margini della rosa di Antonio Conte. L'ex esterno di Juventus e Udinese, che compirà 32 anni a dicembre, è rimasto addirittura fuori dalla lista degli Over 22 presentati dai nerazzurri per il prossimo campionato. Ed ora ne offrono il cartellino in giro, tra le altre ipotesi si era parlato di possibili interessi dalla Francia.

(Tele Radio Stereo)