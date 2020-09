Calciomercato Roma, pressing della Juventus su Dzeko. Giroud il piano B

Ancora bloccato l'asse Juventus-Roma e Napoli per portare Dzeko in bianconero e Milik in giallorosso. Lo stallo è tra il club capitolino e partenopei per il polacco. Un tira e molla che sta innervosendo ogni giorno di più la Juventus. Secondo quanto raccolto dal portale di calciomercato, il ds Paratici oggi ha già fatto sapere di aver riallacciato i contatti per Olivier Giroud. Un modo per smuovere le acque, certo, ma anche una pista concreta di cui si è già parlato nelle scorse settimane.

(calciomercato.it)

