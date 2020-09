Calciomercato Roma, Paratici: "Dzeko? Non c'è solo lui. Suarez è da escludere"

SKY SPORT - Fabio Paratici, a pochi minuti dal debutto della Juventus con la Sampdoria, ha parlato all'emittente satellitare toccando inevitabilmente anche il tema di Dzeko, vicino al passaggio al club bianconero qualora Milik risolvesse i problemi col Napoli così da concretizzare il trasferimento alla Roma.

Queste le parole di Paratici: "Non c’è una situazione Dzeko ma relativa all’attaccante per la Juventus. Abbiamo bisogno dell’attaccante, sappiamo cosa vogliamo, lavoriamo con serenità e calma. Mancano 15 giorni, l’importante è avere in testa l’idea. Se Dzeko può arrivare a prescindere? Ripeto, non c’è una situazione Dzeko ma anche altre in essere".

Ancora Paratici: "Suarez va escluso dagli obiettivi di mercato della Juventus. Non è mai stato vicino, parliamo di un grande calciatore e abbiamo valutato questa opportunità, ma i tempi per ottenere la cittadinanza comunitaria sono troppo lunghi e vanno oltre i limiti del calciomercato".