Calciomercato Roma: la Juve ha l'accordo con Suarez, ma il preferito di Pirlo resta Dzeko

Continua l'intrigato giro di attaccanti che ha come protagoniste Juventus, Roma e Napoli. I bianconeri, infatti, attendono novità per quanto riguarda la questione passaporto di Luis Suarez. Nessun problema invece tra la società ed il giocatore, che hanno già una bozza di accordo. Nedved in particolare starebbe spingendo e vorrebbe puntare su Suarez, al contrario di Pirlo. Nella testa del neo tecnico, infatti, il preferito resta Edin Dzeko, così come per lo spogliatoio. Sul fronte giallorosso, invece, nessuna novità per Milik.

