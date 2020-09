Tra i tanti giocatori che sono in uscita dalla Roma c'è anche Davide Santon. Sul ragazzo ci sarebbe un interessamento della Fiorentina che lo avrebbe individuato come sostituto ideale di Biraghi, essendo molto duttile. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto per una cifra che dovrebbe essere intorno a 4-5 milioni complessivi.

(violanews.com)

