Riccardo Calafiori continua ad essere al centro dei pensieri di molte squadre. Dopo l'interessamento del Pescara, ci pensa anche la Fiorentina. Come scrive il quotidiano sportivo, i viola avrebbero offerto 7 milioni per il terzino sinistro giallorosso. Per la Roma però è incedibile, con Fonseca che vede per lui il ruolo di vice-Spinazzola.

(corsport)