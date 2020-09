Il nome di Nacho, in uscita dal real Madrid, continua a circolare in orbita Roma. Come scrive il portale dedicato al calciomercato, il club spagnolo avrebbe aperto anche ad una partenza in prestito del difensore. I giallorossi sono pronti a (ri)valutare il trentenne nel caso in cui dovessero fallire gli ultimi tentativi per Smalling o Marcao. Su di lui anche Napoli e Milan.

(calciomercato.it)