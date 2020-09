Mezzo campionato turco su Davide Santon. Nelle scorse settimane ci avevano provato Besiktas e Basaksehir, con il terzino che non aveva trovato un accordo con i club. Ora, come scrive il portale di calciomercato, anche il Fenerbahce sarebbe pronto ad aprire una trattativa per protare Santon ad Instanbul.

