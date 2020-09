Dopo i 6 mesi di prestito al Valencia, Alessandro Florenzi, ora impegnato con la Nazionale di Mancini, ha fatto ritorno a Trigoria in attesa di una sistemazione definitiva, non rientrando nei piani di Paulo Fonseca. Come riporta l'emittente satellitare, però, la sua cessione non sembra facile e il suo futuro è bloccato: al momento, infatti, non ci sono soluzione concrete per farlo andare via.

(Sky Sport)