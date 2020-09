Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Real vorrebbe cedere Jovic o Mariano e tenere Borja Mayoral

Borja Mayoral è il nome caldo delle ultime ore di mercato della Roma. Come riferiscono dalla Spagna, però, il Real Madrid, che ha utilizzato l'attaccante nell'ultima gara di campionato, preferirebbe liberare spazio in rosa cedendo Jovic o Mariano, tenendo così in rosa Mayoral.

Tanto che il quotidiano sportivo storicamente vicino alle cose delle merengues, la Roma sarebbe passata "dall'ottimismo alla moderazione" sul buon esito della trattativa per l'attaccante spagnolo. 3 milioni di prestito e 9 per il riscatto la proposta arrivata da Trigoria per ottenere le prestazioni di Mayoral.

(marca.com)

Uno dei giornalisti che si dedica prevalentemente al mercato, Niccolò Ceccarini, considera l'operazione "in dirittura d'arrivo", come scrive in un tweet.