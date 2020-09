Sfumato definitivamente il suo passaggio alla Juventus, si allontana anche il Barcellona per Edin Dzeko, destinato quindi a rimanere a Roma. Come scrivono dalla Spagna, infatti, sarebbe stata negativa la risposta della segreteria tecnica blaugarana sul bosniaco: l’obiettivo è quello di ringiovanire la rosa e quindi il nome di Dzeko, così come quello di Cavani, non va incontro a questa esigenza.

(mundodeportivo.com)

