Continua la ricerca della Roma di un difensore. Proposto ai giallorossi anche il madridista Nacho, e l'agente dello spagnolo Andy Bara, ai microfoni del portale di calciomercato, ha parlato della situazione del giocatore: "Interesse di Roma e Napoli? Sì, ma non solo loro. Ha situazioni interessanti anche in Inghilterra. In questo momento è difficile dire qualcosa di concreto, è una fase di riflessione."

(calciomercato.com)

