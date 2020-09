L'affare per vestire, stavolta definitivamente, Smalling di giallorosso è alle battute finali. L'intermediario a cui la Roma si è affidata per portare avanti la trattativa si trova nella capitale e si attende una risposta in giornata da parte del Manchester United all'offerta pervenuta da Trigoria. L'operazione, a titolo definitivo, avrà un costo superiore ai 10 milioni di euro con bonus annessi.

(Tele Radio Stereo)