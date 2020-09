Nonostante un'ottima stagione con la Primavera di Alberto De Rossi, fatta da 12 gol in 32 presenze, la Roma ha deciso comunque di non riscattare Felipe Estrella Galeazzi. E così il brasiliano è vicino al passaggio al Genoa. Il classe 2001, immortalato sorridente in una foto poi pubblicata su Instagram dal suo agente Diego Tavano, sarà oggi in Italia per svolgere le consuete visite mediche propedeutiche alle firme e all’ufficialità.