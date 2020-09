Calciomercato: Fenerbahce e Besiktas su Kalinic ma l’attaccante aspetta e guarda alla capitale

Dopo una stagione in prestito alla Roma in chiaroscuro, rimane da decifrare il futuro di Kalinic, rientrato all’Atletico Madrid. Sull’attaccante ci sono Besiktas e Fenerbahce ma il giocatore non ha ancora sciolto riserve e attende nuove opportunità, “magari anche da Roma” come fa sapere su Twitter Eleonora Trotta.