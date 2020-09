El Shaarawy a Formello, ma non per il mercato. Il calciatore: "Chiariamo subito" (FOTO)

Sembrava una notizia incredibile di mercato. Stephan El Shaarawy, infatti, è stato visto a Formello, centro sportivo della Lazio. L'ex giallorosso vorrebbe tornare in Italia per giocarsi le sue carte in chiave Nazionale. Lo Shanghai Shenhua gli ha concesso l’autorizzazione per rientrare almeno sino a febbraio in prestito gratuito e con la copertura dell’ingaggio (4 milioni lordi per 4 mesi). Al momento è però complicato l'accordo con i biancocelesti.

L'operazione è complicata abbiamo detto, e infatti la presenza di El Sharrawy a Formello non è dovuta al mercato. L’ex giallorosso ha voluto mettere le cose in chiaro, con una storia pubblicata su Instagram: uno scatto che lo ritrae in compagnia di un amico, fondatore di un marchio di moda che conosce molto bene, accompagnato da parole difficili da fraintendere: ‘Chiariamo subito!’.