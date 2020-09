Sfuma l'obiettivo Marcos Acuna per la Roma, per mesi accostato ai giallorossi. Il terzino sinistro è un nuovo giocatore del Siviglia. Arriva dallo Sporting Lisbona e col club andaluso ha firmato un contratto quadriennale, informa la società campione d'Europa League. Nelle scorse settimane il laterale argentino era stato accostato anche a Inter e Lazio che in momenti diversi si erano interessate a lui.

(tmw.com)