Serbia, il ct conferma l'addio di Kolarov alla Roma: "Sta passando ad un club più grande"

È ormai al capolinea la storia tra la Roma e Aleksandar Kolarov. La trattativa per il passaggio all’Inter è ai dettagli e già al ritorno dall’impegno con la nazionale potrebbe essere nerazzurro. A confermare la chiusura imminente dell’operazione anche il ct serbo Tumbakovic, che ne ha parlato in conferenza stampa: “Kolarov sta passando da un grande club a uno ancora più grande. Fosse per me giocherebbe ancora a lungo”.