Dopo un anno di prestito, il futuro di Nikola Kalinic, nonostante la volontà del croato di rimare in giallorosso, non sarà nella Roma. Come scrive il portale dedicato al calciomercato infatti, l'ex Milan avrebbe ricevuto una ricca offerta dal Fenerbache, alla ricerca di un sostituto di Muriqi passato alla Lazio. Il cartellino di Kalinic è ancora di proprietà dell'Atletico Madrid, e nonostante il contratto in scadenza il club madrileno vorrebbe comunque ricevere un indennizzo.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE