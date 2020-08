Calciomercato Roma, Juan Jesus e Santon vicini a vestire la maglia del Genoa

Nella giornata di domani si aprirà ufficialmente il calciomercato, ma alcune squadre si sono già mosse in anticipo per regalare al proprio allenatore i rinforzi giusti prima dell'inizio del nuovo campionato. Tra queste c'è anche il Genoa, che secondo quanto riportato dal quotidiano ligure, sarebbe pronta a portare a termine due acquisti con la Roma. Il primo è Juan Jesus, difensore che sembra a un passo dalla firma che lo porterà alla corte di Maran. Il secondo nome sulla lista dei rossoblu è quello di Davide Santon, che non rientra più nei piani del tecnico Fonseca e potrebbe lasciare la Capitale. La sensazione è che il ds Faggiano voglia chiudere entrambe le operazioni nel minor tempo possibile.

(Il Secolo XIX)