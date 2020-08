Calciomercato Roma, dalla Germania: Leverkusen pronto a virare su Schick una volta ceduto Havertz

Il futuro di Patrick Schick potrebbe essere ancora in Germania. L'attaccante ceco, infatti, al rientro dalla vacanze si aggregherà alla Roma, ma difficilmente vestirà ancora giallorosso, con il club capitolino che vuole monetizzare dalla sua cessione. Il Lipsia vorrebbe averlo un altro anno, ma non è disposto a spendere tanto e punta ad un prestito. Come riporta il quotidiano tedesco, però, su di lui c’è anche il Bayer Leverkusen, che potrebbe aumentare l’offerta non appena sarà chiuso il trasferimento di Kai Havertz al Chelsea.

