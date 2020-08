Il futuro di Davide Santon, come emerso nella giornata di ieri, potrebbe essere in Turchia, nello specifico al Besiktas. Come scrive Alfredo Pedullà, però, il terzino chiede di non andare in prestito, vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo, oppure con una formula che non lo costringa a tornare a Roma (ha un contratto fino al 2022) per poi valutare un’eventuale altra destinazione.

(alfredopedullà.com)

