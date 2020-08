Passi avanti del Vicenza per Mirko Antonucci: previsti nuovi contatti con la Roma in settimana per accelerare l'operazione. L'attaccante classe '99, reduce dal prestito in Portogallo al Vitoria Setubal (6 presenze e un gol in Primeira Liga), era stato richiesto nei giorni scorsi anche dal Cosenza.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE