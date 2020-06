Calciomercato Roma: il Lipsia gioca al ribasso per Schick. Sul ceco c'è il Tottenham e il Real osserva

Una delle principali fonti di sostentamento per la prossima campagna acquisti è rappresentata dalla cessione di Schick, già in questa stagione in prestito al Lipsia che però, avendo già un accordo con l'attaccante, gioca al ribasso per quanto riguarda il riscatto, fissato a 29 milioni.

La discreta stagione di Schick però ha attirato diversi interessi tra cui quello del Tottenham in Premier League: gli spurs, tuttavia, non rappresentano la prima opzione per l'attaccante ex Samp, sul quale avrebbe messo gli occhi anche il Real Madrid.

(Tele Radio Stereo)