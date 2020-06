Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Pedro non vuole firmare il "mini-contratto" con il Chelsea per terminare la stagione

Le strade tra Pedro e il Chelsea sembrano sempre più lontane. Secondo quanto riportato del sito del tabloid inglese, infatti, lo spagnolo, in scadenza di contratto il 30 giugno, starebbe pensando di rifiutare la proposto di rinnovo dei Blues per consentirgli di terminare la stagione. L'ex Barça starebbe valutando se giocare ancora per il Chelsea o liberarsi al termine del mese, la Roma resta alla finestra. C’è da ricordare, in ogni caso, che anche in caso di addio al Chelsea già dal 1 luglio, lo stesso giocatore non potrebbe scendere in campo con un’altra squadra come già stabilito dalla Fifa.

(dailymail.co.uk)

