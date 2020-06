Mert Cetin è sempre più un obiettivo del Galatasaray. Il club turco, infatti, con ogni probabilità cederà Luyindama in Premier per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, e il giallorosso è stato individuato come suo sostituto. Come scrivono dalla Turchia, la prossima settimana ci sarà un incontro tra Roma e Galatasary per discutere del suo futuro. Il club di Istanbul è pronto a mettere sul piatto 5-6 milioni di euro.

