Calciomercato Roma, Bonaventura vuole il Torino: pronto un triennale da 3,5 mln

Jack Bonaventura, che al termine della stagione si libererà dal Milan, è sempre più lontano dalla Roma. Come scrive il quotidiano, infatti, sembra che il Torino sia in pole per l'ex atalantino. Raiola spinge per un triennale mentre i granata vorrebbero fermarsi a due più opzione per la terza. La proposta consegnata al giocatore è di 3,5 milioni totali (al netto) per due stagioni, più bonus legati alla conquista dell’Europa. E da parte del centrocampista c’è la volontà di concludere la trattativa.

(tuttosport)