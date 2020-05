Prosegue l'interesse della Roma verso Marco Acuna, terzino sinistro dello Sporting Lisbona, visto come possibile erede di Kolarov. Come scrivono in Portogallo, al momento una vera e propria trattativa con i giallorossi non c'è, ma lo Sporting avrebbe aperto comunque alla sua cessione di fronte ad un'offerta equa. Il calciatore è valutato circa 20 milioni, cifra che la Roma non vorrebbe raggiungere.

(abola.pt)

