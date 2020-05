Calciomercato, ag. Emerson Palmieri: "Juventus già interessata quando giocava nella Roma"

Tra gli obiettivi della Juventus, stando alle cronache di calciomercato, figura l'ex giallorosso Emerson Palmieri, da gennaio 2018 in forza al Chelsea. Al portale dedicato alle vicende di casa juventina, l'agente del terzino classe '94, Fernando Garcia, ha parlato dell'interesse dei bianconeri: "Emerson è molto felice al Chelsea, si trova bene con i suoi compagni e il suo allenatore. Ad oggi non ho avuto contatti con nessun club. La Juventus era già interessata quando il ragazzo giocava nella Roma. Era la stagione prima che si trasferisse al Chelsea".

"Tornare in Italia? L'unico che può rispondere a questa domanda è Dio, solo lui sa se Emerson tornerà a giocare o meno in Italia. A Sarri piacerebbe riaverlo? Non lo conosco personalmente, ho appreso dalla stampa che ha vissuto con lui una grandissima esperienza e che gli piace il suo calcio", ha aggiunto.

