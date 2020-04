Calciomercato Roma, Suso: "Parlai con Monchi quando era in giallorosso"

SKY SPORT - Intervistato dall'emittente satellitare, l'ex milanista Suso, oggi al Siviglia, ha raccontato un retroscena di mercato che lo ha visto sfiorare la possibilità di vestirsi di giallorosso. Queste le sue parole:

Secondo te si potrà riprendere a giocare in Spagna?

"Secondo me non si gioca, la situazione non è tranquilla, in Francia hanno cancellato il campionato. Per me dipenderà tutto da come evolverà il virus"

Hai il desiderio di tornare a giocare in Italia?

"Ovviamente sì, sono molto legato al calcio italiano e a tutto quello che si riferisce all’Italia, sono diventato un calciatore. Un giorno mi piacerebbe tornare a giocare lì, sono stato sei mesi anche a Genova e sono stato benissimo"

Sei stato vicino all’Inter e alla Roma?

"Avevo parlato con Monchi quando era alla Roma, poi ho parlato anche con Spalletti che voleva che lo raggiungessi all’Inter, sarei stato un giocatore importante. Il sistema di gioco si adattava alle mie caratteristiche tra l’altro, però mi dispiaceva lasciare il Milan"